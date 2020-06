Maltempo, danni per oltre un milione di euro in sei Comuni

Oltre un milione di euro di danni suddivisi fra i territori comunali di Avigliano Umbro, Montecastrilli, Amelia, Acquasparta, Massa Martana e Todi. È pesante il bilancio del maltempo che nella giornata di lunedì 8 giugno si è violentemente abbattuto sulla vasta area fra le province di Terni e Perugia, causando numerosi problemi alla viabilità, alla sicurezza dei cittadini – fra ponti a rischio, fiumi d’acqua sulle strade, smottamenti e case isolate – ed alle proprietà private ed attività economiche, divrse delle quali messe a dura prova – se non proprio in ginocchio – dopo i durissimi giorni del lockdown.

Il sopralluogo

Nella giornata di venerdì l’assessore regionale Enrico Melasecche, unitamente al Consorzio di bonifica Tevere-Nera ed ai sindaci dei comuni interessati, ha svolto un sopralluogo per sincerarsi delle difficoltà e dei danni. In alcuni casi ingenti. Un bilancio che verrà stilato compiutamente nel corso dei prossimi giorni, mentre i sindaci – Laura Pernazza (Amelia), Giovanni Montani (Acquasparta), Luciano Conti (Avigliano Umbro), Fabio Angelucci (Montecastrilli), Francesco Federici (Massa Martana) e forse anche Antonino Ruggiano (Todi) – si stanno organizzando con una conferenza stampa con giunta per avanzare richieste precise in merito all’emergenza.

Acquasparta: «In prima linea con i cittadini»

Fra i comuni danneggiati c’è anche, come detto, Acquasparta: «Il ripristino delle strade – osserva il sindaco Montani – è stato completato grazie anche allo straordinario impegno della Protezione civile. Restano però tanti danni ed una situazione da pianificare per il futuro. Per evitare che, a fronte di condizioni meteo che purtroppo si stanno facendo sempre più frequenti, i danni siano analoghi. L’impegno ci vede in prima linea anche per sostenere le nostre popolazioni ed attenuare la portata dei disagi, anche economici, patiti».

Nicchi (Lega): «Riconoscere lo stato di emergenza»

«Necessario il riconoscimento dello stato di emergenza al fine di poter ottenere stanziamenti atti alla copertura dei danni e per la ripartenza di tutte le attività produttive. Da una prima stima i danni ammontano abbondantemente oltre un milione di euro». Così il consigliere regionale Daniele Nicchi (Lega) dopo aver incontrato venerdì i sindaci di Avigliano Umbro e Montecastrilli per un esame della situazione. «Nel corso dell’incontro – fa sapere Nicchi -, i sindaci e alcuni tecnici del Comune hanno fatto la conta dei danni, sollecitando un interessamento presso la Protezione civile per il ripristino delle attività interrotte e procedere alla messa in sicurezza di animali e macchine agricole». Nicchi si è impegnato a presentare urgentemente le istanze dei sindaci e dei titolari delle aziende all’assemblea legislativa e alla giunta regionale».