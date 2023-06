Maltempo e allagamenti: difficoltà a Terni

La pioggia era attesa ma in alcune zone della città, mercoledì pomeriggio, è caduta in maniera copiosa, creando difficoltà in serie. Come in via del Rivo, in via Bramante, nella zona di vocabolo Sabbione, in via del Sersimone, nel piazzale antistante il cimitero e in diverse altre situazioni. Complessa la situazione lungo l’asse Sersimone, Bramante, Proietti Divi con la strada che è stata temporaneamente chiusa dalla polizia Locale. I vigili del fuoco stanno gestendo gli allagamenti che hanno interessato strade e sottopassi, coinvolgendo in alcuni casi anche abitazioni private, cantine, garage ed esercizi commerciali. Il personale del 115 è intervenuto per allagamenti presso un centro riabilitativo in zona Fiori ed una scuola di danza in via del Sersimone. Un incidente stradale si è verificato lungo il Rato, in direzione Terni, a poche centinaia di metri dallo svincolo Terni Ovest. Anche sul territorio di Amelia si registrano interventi, in particolare per allagamenti e alberi caduti lungo la Tiberina e la strada che conduce alla frazione di Foce. Alle ore 16.30 – riferisce il comando provinciale di Terni dei vigili del fuoco – sono dieci gli interventi effettuati dal personale del 115 e quindici quelli in coda.

