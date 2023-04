Maltempo in Umbria, c’è l’allerta gialla

C’è anche l’Umbria tra le cinque regioni coinvolte nel nuovo avviso del dipartimento nazionale della Protezione civile. C’è l’allerta gialla per rischio temporale e idrogeologico: nelle prossime ore sono previste piogge su gran parte del territorio italiano. «Domenica 30 aprile meno piogge – scrive Umbria Meteo – di quanto previsto fino a venerdì. Saranno precipitazioni sparse solo localmente intense, anche a carattere di rovescio o temporale. Piogge più estese e sicuramente più abbondanti sono invece attese per lunedì 1° maggio mentre martedì 2 maggio precipitazioni che tenderanno a concentrarsi in Appennino con miglioramento da ovest».

Condividi questo articolo su