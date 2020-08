Maltempo, mezza Umbria colpita dalla grandine

Il maltempo, che già lunedì pomeriggio aveva colpito l’Umbria ed in particolare l’Altotevere, anche martedì è tornato a bersagliare la regione, dopo giorni di caldo afoso. Fra le zone interessate nel corso della mattinata, il perugino ed anche l’ovest dell’Umbria: da Fabro ad Orvieto, da Città della Pieve alle aree interne che guardano al Trasimeno, fino a Perugia. Maxi grandinate si segnalano in gran parte del territorio regionale, con danni significativi alle colture, agli automezzi e disagi in serie. Le previsioni parlano di una ulteriore estensione del fronte nel pomeriggio di martedì, anche nella zona di Terni.

Nel video, le immagini della tarda mattinata di martedì lungo la strada provinciale 307 fra Piegaro e Monteleone d’Orvieto ed a Fabro.

Articolo in aggiornamento