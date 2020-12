Maltempo e disagi: «Incubo tornato. Intervenire subito»

di Raffaele Nevi

Deputato – Capogruppo Forza Italia Commissione Agricoltura

Gli eventi meteorologici sempre più avversi che negli ultimi mesi, giorni, hanno colpito il nostro paese, mettono in evidenza un problema – il dissesto idrogeologico – che va affrontato immediatamente e senza indugi a 360 gradi.

8 DICEMBRE, GIORNATA DI MALTEMPO E DISAGI

La zona dove sono nato e cresciuto ubicata fra le campagne di Montecastrilli, Avigliano Umbro, Acquasparta, Amelia ne sta risentendo pesantemente. L’8 giugno scorso famiglie, attività produttive e beni pubblici si sono ritrovati completamente sommersi dal fango e nella giornata di martedì l’incubo è tornato con allagamenti diffusi, il crollo delle mura del belvedere di Amelia e disagi fortunatamente meno gravi di sei mesi fa grazie ai lavori di urgenza operati dal consorzio di bonifica Tevere-Nera.

MONTECASTRILLI, STESSI GUAI DI SEMPRE: RESIDENTI STANCHI

Troppo spesso le regioni e gli enti pubblici vengono lasciati soli ad affrontare il problema ed i danni conseguenti senza possibilità di dare ristoro alle perdite economiche subite poiché vincolati agli equilibri di bilancio. Forza Italia a livello nazionale sta già preparando un Ddl apposito per snellire e sburocratizzare le procedure in emergenza.

Inoltre, in sede di discussione del recovery plan ci impegneremo per lo stanziamento di fondi nazionali dedicati alla prevenzione delle emergenze derivanti dal dissesto idrogeologico e per la creazione di un fondo di rotazione per affrontare i danni da questo conseguenti. Serve un piano nazionale strutturato per intervenire, ora, nella mitigazione del rischio affinché questi disastri non avvengano mai più.