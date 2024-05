Maltratta la compagna davanti al figlio: arrestato 31enne di Foligno

Avrebbe maltrattato la propria compagna per mesi, insultandola, denigrandola e mettendone in discussione la fedeltà, ma anche aggredendola fisicamente, tanto da ferirla. Con questa accusa un 31enne è stato arrestato dalla polizia di Stato e da quella Locale di Foligno in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali i reati contestati all’uomo.

Le indagini

In particolare, dopo un primo intervento del personale della polizia Locale a seguito di un recente episodio di violenza, alla quale aveva fatto seguito un’articolata denuncia da parte della donna, sono stati svolti degli approfondimenti investigativi degli agenti del commissariato, coordinati dalla procura di Spoleto. Dalle indagini – riferisce una nota della polizia di Stato – sono emersi i ripetuti maltrattamenti: in alcuni casi la vittima è stata oggetto di percosse e aggressioni fisiche, situazione che le ha ingenerato un crescente stato di ansia e paura. Alcuni episodi di violenza si sono verificati anche in presenza del figlio della donna. Dagli approfondimenti dei poliziotti è emerso, inoltre, che lo scorso aprile l’indagato ha aggredito la vittima procurandole lesioni personali giudicate guaribili in 20 giorni. Esasperata dalla situazione, la donna ha infine chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Il gip del tribunale di Spoleto, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, ha emesso a carico del giovane l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.