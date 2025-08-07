Era stata colpita da una grave emorragia cerebrale nelle ore successive il parto. E l’intervento chirurgico a cui è stata sottoposta all’ospedale di Perugia le ha salvato la vita. Parliamo di una donna di appena 30 anni di età, la cui vicenda è riferita dall’azienda ospedaliera ‘Santa Maria della Misericordia’ in una nota.

«La paziente – si legge – madre di tre figli, era stata ricoverata lo scorso mese per sottoporsi a parto cesareo, regolarmente eseguito dalla equipe diretta dal dottor Saverio Arena, direttore di ostetricia e ginecologia. Nove giorni dopo il parto la signora ha sviluppato un improvviso picco ipertensivo seguito da alterazione dello stato di coscienza e crisi epilettica. Gli accertamenti diagnostici immediati – TC encefalo e angio-TC – hanno rivelato la presenza di una grave emorragia cerebrale conseguente alla rottura di un aneurisma cerebrale. La localizzazione e l’entità dell’emorragia rappresentavano un serio pericolo per la vita della paziente – spiega l’ospedale di Perugia – con rischio di importanti deficit neurologici permanenti, inclusi paralisi degli arti e gravi disturbi del linguaggio».

«La particolare conformazione della malformazione vascolare – spiega il dottor Carlo Conti, direttore della neurochirurgia – non consentiva un trattamento endovascolare sicuro. Dopo un’attenta valutazione multidisciplinare, si è optato per l’approccio neurochirurgico tradizionale di clipping della sacca aneurismatica». «L’intervento eseguito dal dottor Conti – riprende la nota dell’ospedale – insieme alla sua equipe specializzata, si è concluso con successo. La paziente ha successivamente trascorso un periodo in terapia intensiva, dove ha gradualmente riacquisito un buono stato di coscienza. Successivamente il trasferimento in medicina d’urgenza, diretta dalla professoressa Cecilia Becattini, che ha segnato l’inizio di un progressivo e costante miglioramento clinico, e concluso la degenza presso il centro riabilitativo Cori di Passignano sul Trasimeno della Usl Umbria 1, diretto dal dottor Maurizio Massucci». «I risultati ottenuti – riferisce in conclusione l’ospedale di Perugia – sono estremamente positivi. La paziente ha recuperato quasi completamente la motilità dei quattro arti e le capacità linguistiche, superando le iniziali preoccupazioni per possibili deficit neurologici permanenti».

«Il caso – afferma Emanuele Ciotti, commissario straordinario del ‘Santa Maria della Misericordia’ – rappresenta un esempio significativo dell’alta specializzazione e della competenza multidisciplinare disponibile presso l’azienda ospedaliera di Perugia, dove la collaborazione tra diversi reparti ha permesso di affrontare con successo una situazione clinica di estrema complessità. La tempestività della diagnosi, la precisione dell’intervento chirurgico, la qualità delle cure intensive e la riabilitazione post operatoria hanno reso possibile questo risultato eccellente in piena collaborazione tra ospedale e territorio». «La collaborazione tra specialisti e l’ottima sinergia tra le due aziende, ospedaliera e territoriale – è il pensiero della presidente della Regione, Stefania Proietti – è garanzia di straordinari risultati per il nostro servizio sanitario regionale».