Schianto in auto, gravi mamma e figlio

Terribile incidente martedì mattina a Bastia Umbra, poco dopo le ore 10, in via dei Tigli, nella zona industriale. Coinvolte due auto: una Mini (con una donna e il figlio di 11 anni) e una Alfa Giulia, condotta da un uomo. Ad avere la peggio mamma e bimbo, portati in ospedale. Le loro condizioni sono al vaglio dei sanitari.

Cosa è successo

La dinamica dell’incidente – ricostruita dal portale Bastia Oggi – sembra riportare ad uno scontro avvenuto ad un incrocio: la Mini andava verso Assisi (Santa Maria degli Angeli), la Giulia arrivava da via delle Robinie. L’auto con a bordo mamma e figlio è finita contro un muro di recinzione.

Mamma e figlio in ospedale

Sul posto: polizia locale, due ambulanze, un’automedica, i carabinieri di Bastia Umbra per supporto alla viabilità e i vigili del fuoco di Assisi che hanno estratto dall’auto i feriti, trasportati in codice rosso al Santa Maria della Misericordia, dove sono stati presi in carico per accertamenti. Le loro condizioni sono ritenute ‘gravi’.