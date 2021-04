Mancano le dosi: stop prenotazioni per conviventi e caregiver

di F.L.

Si fermano in Umbria le prenotazioni delle vaccinazioni per i familiari conviventi, caregiver, genitori, tutori e affidatari di soggetti vulnerabili: una sospensione, questa, dovuta alla mancanza delle dosi necessarie, in attesa di nuove forniture. Al momento – si apprende da fonti della Regione – non è possibile dire quando la campagna potrà riprendere per queste specifiche categorie. Una brutta sorpresa per migliaia di umbri, alcuni dei quali, nelle ore precedenti alla sospensione, erano stati costretti a lunghe e vane attese sul portale dedicato alle prenotazioni.

Il piano degli arrivi

Si allunga così la lista delle categorie ‘sospese’, dopo quelle di personale scolastico, studenti dell’area sanitaria e forze dell’ordine. Queste tre sono state decise però a livello nazionale per una scelta di programmazione, sulla base dell’ordinanza firmata nei giorni scorsi dal commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Figliuolo (rivolta solo a chi non ha ancora ricevuto la prima dose). Ci si augura invece che nel caso di conviventi e caregiver lo stop possa essere solo momentaneo, anche in considerazione del calendario di arrivi dei vaccini previsto in Umbria fino al 28 aprile. Già mercoledì sono attese 24 mila 630 dosi, tra Pfizer (22 mila 230) e AstraZeneca (2 mila 400). Venerdì sarebbero dovute invece arrivare 2 mila 550 dosi di vaccino Johnson&Johnson, fornitura che slitterà alla luce della decisione della multinazionale di rimandare la distribuzione in Europa dopo lo stop alle somministrazioni negli Usa. Dal 18 al 28 aprile, poi, è prevista la consegna in Umbria di altre 50 mila 590 dosi, la maggior parte delle quali (oltre 43 mila) di Pfizer.