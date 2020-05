Manganello in auto, 23enne denunciato

A Ferro di Cavallo ha imboccato repentinamente il raccordo Perugia-Bettolle in direzione Trasimenoe e la manovra, un po’ strana, non è sfuggita alla Volante che lo ha fermato. Alla guida dell’auto un 23enne di origini albanesi residente a Perugia. Dal controllo del veicolo è emersa, sotto il sedile del passeggero, la presenza di un manganello telescopico in metallo di cui il giovane non ha saputo fornire alcuna giustificazione. Conseguenze: manganello sequestrato e denuncia a piede libero per porto d’armi o oggetti atti ad offendere.

