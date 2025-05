Marco Cappato giovedì pomeriggio è stato a Terni per il lancio della campagna ‘Liberi subito con Laura Santi’. In questa occasione è partita la raccolta firme per il progetto di legge di iniziativa popolare che anche in Umbria, come in Toscana, disciplini tempi e modalità del diritto al suicidio assistito e lo renda così un diritto effettivo. In piazza della Repubblica è stato allestito un gazebo per la raccolte delle firme sotto il quale Cappato ha tenuto il suo intervento. Il tour del tesoriere dell’associazione Luca Coscioni proseguirà poi in serata ad Orvieto per concludersi venerdì mattina a Perugia con Laura Santi.

