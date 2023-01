Marco Rea di nuovo protagonista su Rai 1: sarà Joe Cocker a ‘Tali e quali’

Dopo la partecipazione al talent ‘The Voice Senior’ condotto da Antonella Clerici – era il dicembre del 2021 -, il musicista ternano Marco Rea torna da protagonista su Rai Uno. L’appuntamento è per sabato sera con la quarta puntata, ultima eliminatoria della nuova edizione di ‘Tali e quali’, la versione ‘nip’ del celebre varietà ‘Tale e quale show’.

‘Tali e quali’

Il 69enne ternano sarà tra i dieci nuovi concorrenti che cercheranno di classificarsi ai primi due posti della graduatoria di puntata, per poi accedere alla finalissima di ‘Tali e quali 2023’ che andrà in onda sabato 4 febbraio. I concorrenti ‘nip’ nel programma indossano gli abiti dei cantanti imitandoli in tutto e per tutto, cercando di ben impressionare la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Marco Rea vestirà i panni di Joe Cocker.