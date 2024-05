‘Mare Fuori il musical’ arriva al PalaTerni

Dopo il successo della scorsa stagione, il fenomeno culturale ‘Mare Fuori il musical’ torna in tour per incantare nuovamente gli spettatori italiani. Il quarto appuntamento del nuovo tour, primo del centro Italia, sarà al PalaTerni ospite di UmbriaForum, giovedì 14 novembre alle 21.

Lo spettacolo

Diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live, questo spettacolo, ispirato alla celebre serie televisiva che ha appassionato il pubblico per cinque stagioni, continua a raccogliere un’entusiastica accoglienza ovunque si presenti. Il cast, composto da talentuosi attori, tra cui Maria Esposito, Enrico Tijani, Giuseppe Pirozzi, Antonio Orefice, Antonio D’Aquino e Carmen Pommella, insieme al protagonista assoluto Andrea Sannino nel ruolo di Beppe, porta in scena una storia di amore, crescita e scoperta, immersa in una colonna sonora coinvolgente curata da Adriano Pennino e coreografie magistrali di Marcello e Mommo Sacchetta. Le prevendite dei biglietti sono ufficialmente state aperte il 13 maggio. Gli appassionati di ‘Mare Fuori il musical’ possono prenotare i loro posti su www.ticketone.it.