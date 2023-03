Marito e moglie morti nella loro abitazione: indagini a tappeto

Articolo in aggiornamento

Tragica scoperta nella prima serata di martedì in un’abitazione di Tuoro sul Trasimeno (Perugia), in via dei Sette Martiri, dove marito e moglie di circa 60 anni, Lamberto Roscini e Francesca Giornelli i loro nomi, sono stati trovati senza vita. Il cadavere della donna era sul letto, in camera, e presenterebbe segni compatibili con uno strangolamento. Quello dell’uomo è stato trovato invece nei pressi del giardino dell’abitazione, con al collo la corda con cui si sarebbe tolto la vita. Ancora tutti da chiarire gli aspetti della drammatica vicenda: la prima ipotesi vagliata dagli inquirenti, non l’unica, è quella dell’omicidio-suicidio. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri del comando provinciale di Perugia, condotte nel massimo riserbo e con il coordinamento della procura della Repubblica di Perugia. Le salme sono ovviamente a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti necessari, a partire dall’autopsia.