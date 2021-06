La segnalazione giunge da un lettore di umbriaOn, Francesco, ed è relativa alla presenza di cinghiali – uno, giovane, nel caso di specie – nella zona del parco Campacci di Marmore. Non è la prima volta che gli ungulati fanno capolino in quegli spazi e questa volta l’animale, immortalato, si trovava nei pressi dei giochi per bambini. Del fatto sono stati informati anche i carabinieri forestali.

