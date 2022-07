Marmore: dopo anni torna la Festa de l’Unità al parco Campacci

Dibattiti, street food, musica e pride village. Al parco Campacci di Marmore, dal 28 al 31 luglio, torna la Festa de l’Unità Umbria. «Finalmente, con non poche difficoltà che abbiamo riscontrato con il Comune di Terni per quanto riguarda le autorizzazioni, torniamo con dibattiti importanti, buon cibo e buona musica e avremo l’opportunità di accogliere anche alcuni ministri», spiega Sandro Piccinini, segretario del circolo Pd Conti Menotti. «Saranno quattro giorni di festa, ma anche di importanti riflessioni per il futuro del nostro partito. Una festa che a Marmore mancava dalla fine del 1990.

Chi ci sarà

«Parteciperanno – spiega il Pd di Terni in una nota – esponenti politici locali e nazionali di primo piano, come Anna Ascani, Tommaso Bori, Marilena Grassadonia, Chiara Gribaudo, Camilla Laureti, Andrea Orlando, Fabio Paparelli, Lia Quartapelle, Marina Sereni, Livia Turco, Walter Verini, Alessandro Zan. All’interno dell’area sarà presente un info point di Esedomani, associazione della comunità Lgbtiq+».

«Luogo significativo»

«È con grande soddisfazione – affermano il segretario ternano del Pd, Pierluigi Spinelli, e quello regionale Tommaso Bori – che torniamo ad organizzare la Festa de l’Unità, che già lo scorso anno a Terni avevamo rilanciato col ciclo di eventi ‘Appuntamenti con l’Unità’. L’ampia partecipazione è stata il segnale della voglia e del bisogno di parlare e confrontarsi sui tanti temi che toccano da vicino la vita dei cittadini, nonché di momenti aggregativi. Importanti ancora di più dopo il lungo periodo di allentamento dovuto alla pandemia. Anche la scelta del luogo è significativa, rappresenta il nostro impegno sui territori marginali, le periferie, le aree interne, che sono un presidio prezioso e uno straordinario patrimonio materiale e immateriale che le destre hanno marginalizzato ancora di più. Si parlerà anche della prossima scadenza elettorale e di come affrontare al meglio questa sfida che vede il Pd a tutti i livelli pronto e determinato per restituire una stabilità al Paese in tempi rapidi».