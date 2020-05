Marmore e gli amici piangono Maddalena

Riceviamo e pubblichiamo il toccante ricordo di un’amica di Maddalena Sommella, scomparsa lunedì all’ospedale di Terni. Viveva a Marmore ed era originaria di Napoli. Come tanti, lottava ogni giorno per dare una vita il più possibile dignitosa ai propri cari. Avrebbe compiuto 41 anni il prossimo agosto.

di Loreta

Ciao Maddalena,

grande madre, grande moglie, grande amica, grande donna.

Forte, sorridente e gioiosa.

Abbiamo condiviso tanto: sorrisi, lacrime e litigi… Questa è l’amicizia.

Mi dispiace non poter mantenere le promesse fatte e rispettare i nostri programmi per il futuro, ma una cosa è sicura sarai sempre nel mio cuore.

In pochi anni sei riuscita ad entrare nel cuore dei vicini, di tutti… E non ne uscirai mai.

La vita è ingiusta, si sa.

Ci mancherai tanto.

Un saluto profondo a te cara Maddalena, da tutti noi di via Casa Lina, Marmore, e le più sincere condoglianze alla famiglia.

“Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda” (U. Foscolo)