Intervento degli operatori del 118 – e anche dell’elisoccorso Nibbio che però non è riuscito ad atterrare – nel primo pomeriggio di venerdì a Marmore (Terni), per soccorrere un uomo trovato con un profondo taglio alla gola nei pressi della propria abitazione.

L’uomo – 75 anni – è stato assistito dai sanitari dell’ambulanza e trasportato d’urgenza, in ‘codice rosso’, all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le necessarie operazioni e gli agenti della squadra Volante di Terni, unitamente a personale della Scientifica, per ricostruire l’accaduto. Che non ha visto azioni esterne: l’uomo – per cause in corso di accertamento, fra cui l’ipotesi accidentale – si è ferito da solo.