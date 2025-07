Grave incidente stradale nella tarda mattinata di martedì, intorno alle ore 12, a Villanova – frazione del comune di Marsciano – in via XXIV Maggio. Un 36enne residente a Foligno è stato investito da un’autovettura Fiat Panda condotta da un uomo del posto. Sul posto, il personale del 118 del polo di Pantalla e l’elisoccorso Nibbio che ha trasportato il 36enne al ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia in ‘codice rosso’. Spetta ai carabinieri della Compagnia di Todi ricostruire la dinamica dell’accaduto.