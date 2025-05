Resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, rapina impropria e danneggiamento aggravato: questi i reati per cui è stato arrestato un 35enne del Marocco dai carabinieri del comando stazione di Marsciano, insieme ai colleghi dell’aliquota radiomobile.

L’uomo si era introdotto in un supermercato di Marsciano, all’orario di chiusura, rubando alcolici e attrezzi da lavoro per un valore di circa 230 euro. «Nel tentativo di allontanarsi – spiega una nota dell’Arma – ha avuto una lieve colluttazione con l’addetto alla vigilanza per garantirsi la fuga». Da qui l’ipotesi di rapina impropria.

I carabinieri intervenuti sul posto lo hanno rintracciato e bloccato poco dopo. «Durante le fasi dell’arresto – prosegue la nota – l’uomo ha opposto una violenta resistenza, insultando e minacciando i militari e danneggiando l’auto di servizio«»». Necessario l’utilizzo dello spray al peperoncino per renderlo inoffensivo: gli operatori del 118 hanno poi soccorso il 35enne, riscontrando – specifica l’Arma – l’assenza di lesioni. La merce asportata è stata poi restituita al supermercato e l’uomo arrestato in flagrante.