Marsciano, festa di compleanno in 14 con droga: pioggia sanzioni

Quattordici giovani tra i 18 ed i 24 anni. Sono stati scoperti dai carabinieri delle stazioni di Marsciano e Monte Castello di Vibio – Compagnia di Todi – alla mezzanotte di lunedì durante la vigilanza sul territorio: stavano partecipando ad una festa di compleanno, non consentita per le normative anti contagio legate all’emergenza epidemiologica Covid-19. Problemi per un bel po’ di persone.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Il blitz

Il gruppo è stato individuato in una struttura ricettiva – guai anche per i titolari, multati per la violazione delle disposizioni sanitarie e di quelle riguardanti le attività di ristorazione con proposta al prefetto di chiusura dell’esercizio – Marsciano: per loro scattata la sanzione per assembramento e mancato utilizzo delle mascherine. Non solo: quattro di loro avevano con sé hashish per complessivi 200 grammi. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.