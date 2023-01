Marsciano, si cerca 55enne scomparsa

Ricerche a tutto campo nella zona di Marsciano per una donna 55enne scomparsa da mercoledì pomeriggio. Si è allontanata a piedi dalla propria abitazione in centro storico dove vive con il marito e due figlie: la prefettura ha fatto scattare il piano persone scomparse/disperse e da ore sono in azione carabinieri, polizia Locale, Sasu, vigili del fuoco e Protezione civile per perlustrare l’area. Con loro anche le unità cinofile ed un elicottero del 115. La 55enne è molto conosciuta. Focus particolare sui corsi d’acqua che lambiscono il territorio.

