Marsciano: trovato senza vita a 54 anni. Ipotesi monossido

Non si è presentato al lavoro ed i colleghi hanno lanciato l’allarme. In questo modo, nel primo pomeriggio di martedì, è stato scoperto il corpo senza vita di un operaio di 54 anni nella sua casa di Marsciano. Dalle prime indagini – sul posto si sono portati i carabinieri, gli agenti della polizia Locale ed i vigili del fuoco – l’ipotesi è che l’uomo, di origini straniere, possa essere morto a causa del monossido di carbonio sprigionatosi da una stufetta. Il 115 si era attivato per spegnere un principio d’incendio nell’abitazione e, una volta sul posto, ha fatto la tragica scoperta.

