Angelantoni Industrie, in collaborazione con l’Istituto comprensivo Todi-Massa Martana, ha promosso la prima edizione del premio letterario ‘Alessandra Paolini’, dedicato alla memoria dell’omonima insegnante di italiano della scuola secondaria di Massa Martana, scomparsa prematuramente il 25 settembre 2024. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di stimolare la creatività degli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, incoraggiandoli a riflettere sulle grandi sfide del futuro e ad avvicinarsi alle discipline tecnico-scientifiche in vista della scelta del percorso di studi superiori.

«Desideriamo che i nostri giovani coltivino la capacità di sognare. Vogliamo che imparino a immaginare il futuro, alzando gli occhi dal cellulare per guardare avanti, con fiducia e consapevolezza», ha detto Federica Angelantoni, vicepresidente e chief sustainability officer di Angelantoni Industrie. Il concorso rappresenta anche un sentito omaggio alla passione educativa, alla dedizione e all’umanità che hanno contraddistinto il percorso professionale e personale di Alessandra Paolini.

Gli studenti sono stati invitati a elaborare un testo sul tema ‘Come immagini il mondo nel 2050?’, scegliendo tra tre aree tematiche: cambiamento climatico e inquinamento, esplorazioni spaziali, nuove tecnologie. Argomenti complessi ma stimolanti, affrontati con originalità e impegno da tutti i partecipanti. A valutare gli elaborati è stata una giuria multidisciplinare composta da figure provenienti dal mondo scolastico, accademico, editoriale e industriale: il giornalista Rai Tiberio Timperi, il professor Manfredo Retti (già docente al liceo classico di Todi), lo scrittore Maia Guarnaccia, il responsabile tecnico di Angelantoni Industrie nonché marito della professoressa Paolini, Leonardo Alemanno, e una giovane studentessa di ingegneria ambientale.

La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 31 maggio al teatro Consortium di Massa Martana. Il premio è stato assegnato a Filippo Ortenzi, studente della classe 3B, il cui testo si è distinto per forma, contenuto e originalità. Il riconoscimento consiste in una borsa di studio destinata all’acquisto di libri e materiale scolastico per il primo anno della scuola secondaria di secondo grado. Una prima edizione che ha unito memoria, formazione e speranza, offrendo ai ragazzi l’opportunità di raccontare, con occhi curiosi e spirito creativo, il mondo che vorrebbero abitare domani.