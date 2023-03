Masso precipita fra Marmore e Piediluco: dramma sfiorato. Stop al traffico per verifiche

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di lunedì lungo la strada statale 79 fra Marmore e Piediluco, nel comune di Terni, nei pressi di vocabolo Mazzelvetta (chilometro 22+250). Un grosso masso si è staccato dalla parete adiacente la strada precipitando sulla stessa – colpiti il guardrail e l’asfalto – per poi finire in un terreno a pochi passi dal corso del fiume Velino. Fortuna ha voluto che nessuno sia rimasto coinvolto nell’accaduto. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni per gli accertamenti del caso unitamente alle forze dell’ordine – polizia di Stato e polizia Locale – ed ai tecnici della Provincia di Terni. Il traffico è stato temporaneamente interrotto per procedere alle necessarie verifiche.

