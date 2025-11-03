di Fra.Tor.

La transizione energetica passa anche dai materiali. E lunedì e martedì, nella biblioteca storica Arvedi-Ast, si sta discutendo proprio di questo: ‘Materiali per il nucleare: sfide e opportunità’, due giornate di studio promosse dall’Associazione italiana di metallurgia (Aim) e organizzata dal Centro di studio ‘Materiali per l’energia’, che riunisce a Terni rappresentanti di università, centri di ricerca e imprese di tutta Italia.

Un appuntamento di rilievo nazionale, coordinato dal professor Andrea Di Schino dell’Università di Perugia, presidente del corso di laurea in ingegneria industriale del polo ternano, insieme alla dottoressa Serena Bassini (Enea Nuc-Ing) e all’ingegner Dario Ripamonti (Cnr Icmate). L’obiettivo è tracciare un quadro aggiornato dello stato della ricerca sui materiali destinati alle tecnologie nucleari di nuova generazione, dagli small modular reactors ai sistemi per la fusione nucleare, passando per le sfide legate alla sicurezza, all’efficienza e alla sostenibilità. Alla due giorni partecipano esperti provenienti da Rse, Politecnico di Milano, Enea, Cnr, Rina, Xnano, Ansaldo nucleare, Nuclitalia, Newcleo, Seamthesis, Transvalor, Aipe e naturalmente Acciai speciali Terni (Arvedi Ast), che ospita l’iniziativa.

«In un momento in cui il dibattito sul nucleare torna al centro dell’agenda energetica – spiega Silvano Panza, presidente di Aim – è fondamentale approfondire il ruolo dei materiali nella realizzazione di impianti sicuri e sostenibili. Con questa iniziativa vogliamo favorire un confronto qualificato tra ricerca, industria e istituzioni, per contribuire a una riflessione consapevole sul futuro energetico del Paese». Da parte di Arvedi-Ast, l’ingegner Ambro Carpinelli, responsabile della divisione fucine, sottolinea come «l’innovazione metallurgica sia una leva strategica per accompagnare la transizione energetica e sostenere lo sviluppo di tecnologie d’avanguardia, anche nel campo del nucleare». Le Fucine ternane, ha ricordato, «rappresentano da sempre un’eccellenza industriale e tecnologica, con produzioni destinate ai settori più avanzati dell’energia e dell’industria pesante».

Il professor Di Schino evidenzia invece la connessione tra il mondo accademico e quello produttivo: «Il tema dei materiali è oggi centrale per il futuro del nucleare. Da essi dipendono sicurezza, efficienza e sostenibilità delle nuove tecnologie. Terni, con la sua tradizione siderurgica e le competenze sviluppate negli anni, è il luogo ideale per ospitare questo confronto». Un evento che non è solo tecnico, ma anche culturale. «Iniziative come questa – conclude Di Schino – rafforzano il legame tra Università e territorio e diffondono una cultura scientifica aperta, capace di affrontare con realismo le sfide dell’energia e della sostenibilità». Le iscrizioni, aperte anche a studenti, professionisti e cittadini interessati, sono andate esaurite in tempi rapidissimi: un segnale chiaro dell’interesse crescente verso il tema del nucleare e del ruolo che la ricerca sui materiali potrà avere nel plasmare l’energia del futuro.

