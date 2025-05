Le immagini, inviate da residenti di Ferentillo, sono relative sia al parcheggio situato a Matterella alta che all’interno dei vicoli e scalinate lungo il perimetro delle mura e dei camminamenti, frequentati ogni giorno da cittadini e turisti. «Ormai la vegetazione avanza ovunque – affermano – e i posti disponibili per parcheggiare gli automezzi sono invasi dalla vegetazione. I percorsi sono invece invasi da erbacce e vegetazione, sicuro habitat per rettili e animali selvatici».

L’abitato di Matterella alta è singolare per la sua posizione panoramica di dominio sulla Valnerina. Le case, in buona parte restaurate, sono abitate da cittadini e da famiglie che hanno scelto di vivere in uno dei luoghi più belli del paese. Dominata dalla rocca altomedievale, la Matterella da poco tempo ha anche un agriturismo, ristorante, ed è meta continua di visitatori. «Certamente questa parte del paese che si apre sulla valle del Nera – commenta lo storico Carlo Favetti – è quello che rimane del castello del ducato cybeo. Le antiche porte e gli arconi che si intersecano lungo gli stretti vicoli, sono antecedenti al XVI secolo e addirittura coevi all’edificazione della rocca, presumibilmente del XIII secolo. Uno dei luoghi più suggestivi, senza dubbio che dovrebbe essere tutelato soprattutto con una riqualificazione degna della importanza storica».