Maturità 2021, l’Umbria si conferma 2° per le lodi

Nuovo podio nazionale per gli studenti umbri. Il ministero dell’Istruzione ha pubblicato i primi dati riguardanti gli esami di Stato 2021 per le scuole superiori di secondo grado: in quanto a lodi rispetto al numero totale di diplomati l’Umbria è battuta solo dalla Puglia.

IL REPORT COMPLETO

Le lodi in Umbria

I diplomati con lode in Umbria sono stati 337, pari al 4,8% del totale. Un dato che posiziona gli studenti della regione al secondo posto nazionale dietro alla Puglia (5,9%), già leader lo scorso anno. A seguire ci sono Marche con il 4,4% e la Calabria con la stessa percentuale. La maggior parte ha concluso l’esame di Stato – sia a livello locale che nazionale – con una votazione compresa tra 81 e 90.

I DATI DEL 2020

Le medie

Passando alle scuole secondarie di primo grado il 99,3% degli alunni umbri è stato ammesso, una dato in lieve calo (99,9%) rispetto al 2020. Per quel che concerne i non ‘licenziati’ si registra uno 0,1%, inferiore rispetto allo 0,2% dell’anno scolastico 2019/2020.