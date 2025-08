di Giovanni Cardarello

Agosto ha preso ritmo, così come le temute difficoltà nella gestione dei pronto soccorso della Regione Umbria. Già dal primo fine settimana del mese più caldo dell’estate, infatti, la gestione dell’emergenza e urgenza, pur garantendo come sempre la massima professionalità e la massima risoluzione dei casi trattati, ha risentito del normale flusso delle ferie degli addetti, oltre che delle ataviche carenze di organico. Pertanto l’organico dei medici a disposizione ha, come sempre, lavorato in condizioni difficili.

Condizioni rese ancora più difficili da un fatto che riporta il quotidiano ‘Il Messaggero-Umbria‘: i medici dei pronto soccorso umbri «attendono da tre anni di ricevere una parte dello stipendio che per legge spetta loro». Si tratta della parte denominata «indennità d’emergenza» e assegnata «anche a chi lavora nei servizi di elisoccorso e a coloro che sulla base di piani e turni lavorativi ‘extra’, sono stati chiamati per necessità in quei reparti». Da registrare che a questo scaglione di professionisti appartengono tanti medici del servizio sanitario regionale e vi appartengono, soprattutto, in funzione della già citata carenza di personale che obbliga le aziende sanitarie e ospedaliere a chiedere ‘in prestito’ i professionisti necessari a coprire le carenze.

Il fatto particolarmente grave, come riferisce ‘Il Messaggero‘, è che questi soldi – 2.592.486 euro – sono già nelle casse della Regione Umbria e sono sufficienti per coprire questa particolare indennità per il periodo 2022, 2023 e 2024. Ma i calcoli, le divisioni e le assegnazioni alle aziende «stanno richiedendo un sacco di tempo». E a colmo di beffa va registrato che 2.088.371 euro per infermieri, operatori socio sanitari e tecnici dell’emergenza sono già stati assegnati. «È un segnale concreto e doveroso che conferma l’impegno della Regione verso il proprio personale», ha spiegato la giunta regionale al momento dell’approvazione della delibera.

E la domanda, inevasa da tre anni, diventa così predittiva. A spiegarne i contorni è Cristina Cenci del sindacato Cimo-Fesmed. «Riconosciamo che l’accordo fatto è un buon accordo – sottolinea – ora però è necessario far arrivare ai colleghi le risorse economiche che lo Stato ha stanziato e trasferito alle Regioni e che il contatto di lavoro firmato a gennaio 2024 ha destinato alla contrattazione decentrata». «Sappiamo – prosegue Cenci – che la nostra Regione sconta il ritardo dovuto alle elezioni regionali, abbiamo accolto con favore le parole della presidente Proietti che sembrerebbe aver aggiunto risorse a quelle statali destinate al personale del comparto. Se è così – conclude la sindacalista – ci aspettiamo che saranno trovate risorse aggiuntive a quelle statali anche per la dirigenza medica impegnata nei pronto soccorso in cronica carenza di personale».