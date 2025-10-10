di Giovanni Cardarello

Continua a far discutere, e non poco, la questione delle poche risposte arrivate alla richiesta di manifestazione d’interesse per il ruolo di medico di base nel territorio della regione Umbria. Erano 182 i posti da coprire, solo 13 le risposte arrivate. Una questione che si intreccia, a doppio, anzi a triplo filo, con il tema sollevato in assemblea regionale dal consigliere di Fratelli d’Italia Matteo Giambartolomei. Il consigliere dell’opposizione nell’ultima seduta ha interrogato la presidente della giunta, Stefania Proietti, rispetto alle «criticità emergenti nel nuovo accordo integrativo regionale per la medicina generale 2025» e nel dettaglio «sulla scarsissima adesione alle zone carenti».

Partiamo proprio da questo tema, le zone carenti, circoscrivendone il perimetro. Sono aree geografiche, individuate dai dirigenti del sistema sanitario regionale, in cui il numero di medici di medicina generale, i medici di base o di famiglia convenzionati con il servizio sanitario nazionale, è insufficiente rispetto ai parametri stabiliti. Nell’interrogazione, il consigliere Giambartolomei ha evidenziato che «la Regione Umbria conta una popolazione di 850 mila abitanti, di cui 755 mila in carico ai medici di medicina generale. La popolazione risulta divisa in maniera non omogenea, con le due principali città di Perugia e Terni con oltre 100 mila abitanti ed i restanti Comuni umbri con dimensioni variabili, in territori tanto vasti quanto scarsamente popolati, passando dagli 83 abitanti del Comune di Poggiodomo ai 55 mila di Foligno».

In questo scenario l’assistenza territoriale dei medici di base è organizzata secondo il modello delle Aft, le Aggregazioni funzionali territoriali, e con la gran parte dei medici associati in ‘medicina di gruppo e di rete’. Organizzazioni che però hanno un carico burocratico enorme e ulteriormente gravato, secondo Giambartolomei, «dalla non possibilità di dotarsi di personale di segreteria e/o di infermieri nei propri studi, pur essendo disposti ad una compartecipazione alla spesa per il personale».

Motivo per cui, secondo il consigliere, 155 zone carenti su 167 sono rimaste scoperte e chi ha manifestato interesse a farsene carico «ha subordinato la propria accettazione al ruolo, alla possibilità di aderire alle forme di associazioni esistenti». Morale della favola: circa un quarto della popolazione umbra rischia di rimanere senza tutela ed assistenza medica di base e prossimità. A questo, come spiega la Fimmg dell’Umbria, si aggiunge il fatto che «la professione del medico di famiglia, così come è organizzata oggi, non risponde più alle esigenze di chi la svolge né alle aspettative dei cittadini». «Se vogliamo salvare e rilanciare la sanità territoriale – sottolinea sempre la Fimmg – dobbiamo rendere la medicina generale una scelta professionale attrattiva. Una professione moderna, sostenibile e che sappia conciliare i tempi di vita e di lavoro».

Tutti temi a cui la presidente della Regione Stefania Proietti ha risposto in aula, sottolineando che «il 29 settembre è stato sottoscritto l’accordo con le sigle sindacali riguardante gli obiettivi di governo clinico e appropriatezza prescrittiva che la giunta ha recepito lo scorso 1° ottobre. Obiettivo primario è la piena realizzazione del ruolo unico come cardine dell’assistenza primaria». Spiegando poi come verrà affrontata la questione «della scarsa adesione alle zone carenti e dalla necessità di garantire l’assistenza nei territori a rischio e nelle aree disagiate».

In primo luogo, sottoscrivendo l’accordo integrativo, il confronto è partito il 14 settembre e tra i punti qualificanti in discussione ci sono la riorganizzazione delle cure primarie del servizio sanitario regionale, l’appropriatezza prescrittiva che tanto ha a che fare con le liste d’attesa. Proietti ha sottolineato che l’accordo in discussione prevede anche «la rimodulazione e l’attualizzazione delle aggregazioni funzionali territoriali, la garanzia di assistenza nelle aree disagiate stabilendo che le aziende possano prevedere deroghe ai parametri della effettività, la piena realizzazione del ruolo unico e della continuità assistenziale, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7».

«Sono inoltre previste misure – ha aggiunto la presidente della giunta regionale – per incentivare l’adesione per le zone carenti e che hanno minore attrattività, tra le quali il sostegno al personale con garanzia della presenza del collaboratore di studio per i componenti l’associazione. Ma anche una nuova forma associativa delle Aft, la formazione e le competenze avanzate, l’integrazione e la rete con misure volte al contrasto dell’isolamento». Un accordo che, ovviamente, prevede un investimento notevole. Proietti, in tal senso, non ha fornito cifre definitive spiegando che «l’entità complessiva delle risorse è subordinata a rivalutare e riorientare quelle già analizzate verso finalità attualizzate, massimizzandone l’impatto sul potenziamento di riorganizzazione». Un dato però è certo: l’ipotesi di accordo «prevede fondi per l’associazionismo e l’indennità di Aft, incentivi per le zone disagiate, finanziamento dell’indennità digitale».

ARTICOLO CORRELATO