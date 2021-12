Medicina di genere, ospedale di Terni premiato in Senato

Salgono a 354 gli ospedali italiani impegnati nella promozione della medicina di genere che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie non solo femminili. Tra questi anche l’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni che giovedì mattina ha partecipato alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti, organizzata in Senato, con la dottoressa Moira Urbani, referente aziendale per il bando bollini rosa, referente regionale per la medicina di genere e responsabile Risk management del Santa Maria di Terni.

Crescita numerica e miglioramento qualitativo

Fondazione Onda, osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, ha assegnato i ‘Bollini rosa’ per il biennio 2022-2023 in particolare ‘Agli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile ma anche quelle che riguardano trasversalmente uomini e donne in ottica di genere’. Rispetto al biennio precedente gli ospedali premiati sono aumentati, passando da 335 a 354. Oltre a una crescita numerica, si assiste ad un miglioramento qualitativo dei servizi erogati: gli ospedali che hanno ottenuto il massimo riconoscimento, tre bollini, sono infatti passati da 96 dello scorso bando a 107 di questa edizione. 172 strutture hanno conseguito due bollini e 75 un bollino.

Sensibilizzare e avvicinare a diagnosi e cure appropriate

«La decima edizione dei ‘Bollini rosa’, che ha visto la partecipazione di 363 ospedali italiani e il patrocinio di 27 enti e società scientifiche – evidenzia Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda – rinnova il nostro impegno nella promozione di un approccio gender-oriented all’interno delle strutture ospedaliere, riconoscendo l’importanza della sua promozione attraverso servizi e percorsi a misura di donna, in tutte le aree specialistiche. Qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, elementi indispensabili per assicurare uniformità di accesso alle prestazioni, sono evidenziate dagli ospedali con i ‘Bollini rosa’ che vengono valutati e premiati mettendo in luce percorsi inerenti sia alle specialità con maggior impatto epidemiologico nell’ambito della salute femminile, sia a quelle che trattano patologie che normalmente colpiscono entrambi i generi, nonché l’accoglienza e l’accompagnamento alle donne e i servizi offerti per la gestione di vittime di violenza. I 354 ospedali premiati costituiscono una rete di scambio di esperienze e di prassi virtuose, un canale di divulgazione scientifica per promuovere l’aggiornamento dei medici e degli operatori sanitari e per la popolazione, l’opportunità di poter scegliere il luogo di cura più idoneo alle proprie necessità, nonché di fruire di servizi gratuiti in occasione di giornate dedicate a specifiche patologie, con l’obiettivo di sensibilizzare e avvicinare a diagnosi e cure appropriate». La Fondazione Onda proprio in ottica di salute di genere ha attivato il bando per il ‘Bollino azzurro’, al quale potranno partecipare i centri che hanno gruppi multidisciplinari per il tumore della prostata e la giornata della salute al maschile. L’azienda ospedaliera di Terni parteciperà ad entrambe le iniziative.