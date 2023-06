Mercatino Terni, Confesercenti e i dubbi sul trasferimento

di Sergio Giardinieri

presidente Confesercenti Terni

Come Confesercenti di Terni vorremmo portare il nostro contributo alla discussione in corso su alcuni aspetti che riguardano il commercio e cioè, l’apertura della Ztl, il trasferimento degli operatori di Via Cairoli, lo spostamento del mercatino del mercoledì alla Passeggiata. Lo facciamo pubblicamente non avendo avuto modo di farlo negli incontri istituzionali ai quali non siamo stati invitati, speriamo per disattenzione. Da ricordare che la filosofia della Confesercenti è quella di coniugare gli interessi delle tre C: promozione della città, sviluppo del commercio, rispetto del cittadino.

Sulla base di questo ci sembra che la proposta di riapertura della Ztl, anche se si dice in determinate fasce orarie, non rilancia certamente i consumi e non sviluppa le attività commerciali stante l’impossibilità di parcheggiare per acquistare, ma di sicuro sviluppa la congestione del traffico ed alza il livello di inquinamento. Non è questa la strada per il rilancio del commercio cittadino e il documento dell’Ancestor, trasmesso all’amministrazione comunale, ben inquadra la situazione.

Il trasferimento, per meglio dire lo sfratto dei sei commercianti rimasti di Via Cairoli, dovrà essere a costo zero per i commercianti che dovranno altresì essere risarciti dei maggiori costi che si dovessero trovare a sostenere. Non va dimenticato che la proposta della precedente amministrazione era il trasferimento nei negozi sotto la merlatura di Corso Vecchio dopo la pulizia, la ristrutturazione e l’ampliamento. A costo zero.

Infine il trasferimento del mercatino settimanale alla Passeggiata che si vorrebbe, tra l’altro, raddoppiare: siamo sicuri che l’apertura del cantiere per il restyling della piazzetta davanti all’ex chiesa del Carmine e quant’altro previsto nei 14 mesi di lavoro oltre alle postazioni degli ambulanti, anche se qualcuno è d’accordo al trasferimento, sia un bene per la città e per i cittadini? Qualcuno ha idea di cosa significa il traffico e la sosta dei furgoni dentro la Passeggiata? Vogliamo ascoltare anche la voce di nonni e nipoti e di quanti la utilizzano come percorso sportivo pedonale? Qualcuno farà le pulizie straordinarie dopo il mercatino? E poi domani, chi si opporrà alla richiesta di utilizzo della Passeggiata per una festa di partito o per qualsiasi altra mostra mercato?