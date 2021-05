Mercatino Terni, scatta la protesta in piazza Europa

La manifestazione era stata annunciata settimane fa e mercoledì mattina visti gli sviluppi della vicenda è andata in scena. Un gruppo di operatori del mercatino settimanale di Terni – circa una ventina – hanno protestato pacificamente in piazza Europa per chiedere un’accelerazione in merito al trasferimento da vocabolo Staino in centro, passaggio che – salvo sorprese – dovrebbe avvenire tra il 9 e il 16 giugno: ad organizzare il presidio è il Goia, il Gruppo organizzato indipendenti ambulanti. Chiesto e ottenuto un incontro con il prefetto Emilio Dario Sensi.

La motivazione



«Avevamo chiesto – spiega Vincenzo Cardenia, il rappresentante del Goia che ha seguito la vicenda dalla scorsa estate – la convocazione per la scelta dei posteggi entro il 19 maggio e non è accaduto. Quante volte è stato annunciato lo spostamento e poi è stato rimandato? L’amministrazione ha modificato – sottolinea – il regolamento comunale per consentire il posizionamento dei banchi qui in piazza Europa, ma come si può vedere c’è un cantiere attivo e non vorrei diventasse una scusa per l’ennesimo rinvio. Vogliamo risposte concrete». Sul tema martedì il consigliere regionale Pd Fabio Paparelli ha presentato un’interrogazione per rappresentare la problematica alla giunta guidata da Tesei: «Ha messo in evidenza della grave crisi del mercatino e lo ringrazio. La graduatoria? Servono 90 giorni per rifarla, non tutti conoscono le leggi nazionali». A tenere d’occhio la situazione – tranquilla – gli uomini della Digos e della polizia Locale. L’assessore Stefano Fatale di recente – 5 maggio – ha incontrato le associazioni di categoria per trovare la ‘quadra’, quindi il via libera dal consiglio la scorsa settimana: a stretto giro tutti in centro. Prima tuttavia occorre il passaggio in giunta per la nuova planimetria e non solo.