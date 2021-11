Mercatino Terni, zero rimozioni ma ‘strage’ ZTL in viale Guglielmi

Cittadini finalmente disciplinati per ciò che attiene i parcheggi nelle aree deputate ad accogliere il mercatino del mercoledì a Terni. Non può dirsi lo stesso, invece, per le auto in sosta nell’area di viale Guglielmi dove vige la ZTL. Così il bilancio di mercoledì 10 novembre è in chiaroscuro.

Nessuna rimozione ma ‘raffica’ di verbali

Dopo svariati mercoledì in cui, all’alba, gli agenti della polizia Locale di Terni e gli operatori con i carrattrezzi hanno dovuto sanzionare e far portare via diversi veicoli nell’area fra corso del Popolo e piazza Ridolfi, il 10 novembre non sono state registrate rimozioni. Un buon segno. Di contro nel parcheggio di via Guglielmi, nel corso della stessa mattinata, diverse autovetture si sono ritrovate con la multa sul parabrezza. In quasi tutti i casi – tredici su quattordici – si trattava di veicoli sprovvisti del permesso ZTL (obbligatorio in quegli spazi), sanzionati anche per il conseguente divieto di sosta. In un caso invece l’auto aveva il permesso ma era parcheggiata male.