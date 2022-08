Giù le temperature e pioggia in arrivo anche in Umbria

Una pausa dall’anticiclone africano in arrivo anche in Umbria dopo il maltempo che sta caratterizzando queste giornate al nord Italia. A segnalare il cambio meteo sul territorio regionale è Perugia Meteo: non mancheranno i temporali nei prossimi giorni.

Instabilità e pioggia

Un ultimo mese e mezzo da record per la continuità delle alte temperature in Umbria. Superati più volte i 40 gradi in diverse aree della regione. Ora c’è un cambiamento: Perugia Meteo parla di una più «accentuata instabilità che da domenica porterà rovesci sparsi e temporali anche forti, per diversi giorni. Le temperature saranno in calo soprattutto da lunedì, e in modo più sensibile nei valori minimi, con pausa del caldo per tutta la settimana entrante, molto probabilmente». Il portale specializzato 3Bmeteo segnala per domenica temperature in lieve calo al centro (massime comprese tra 30 e 36 gradi), mentre lunedì spazio a rovesci e temporali sulle aree interne.