Meteo in Umbria, torna la pioggia. Temperature minime in aumento

Pioggia in arrivo in Umbria, seppur in quantità moderata e non su tutto il territorio. Ad aggiornare il quadro della situazione è Umbria Meteo dopo il gran caldo degli ultimi giorni.

Anticiclone in flessione

Già mercoledì si è registrata nuvolosità in gran parte del territorio: «Anticiclone afro mediterraneo in temporanea flessione – spiega Umbria Meteo – nelle prossime ore sull’Italia per il transito da ovest di due deboli impulsi perturbati atlantici, uno molto debole nella giornata di domani giovedì 14 settembre mentre il secondo, leggermente più corposo, sabato 16 settembre. Sull’Umbria nubi in aumento già da stamattina, sarà comunque nuvolosità poco consistente che difficilmente oggi porterà precipitazioni significative. Giovedì 14 settembre nubi un po’ più consistenti sulla nostra regione con qualche pioggia qua e là, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature massime in moderato calo, specie per la minore presenza di sole, minime in aumento. Venti deboli o moderati sud occidentali. Venerdì tornerà a prevalere il sole con temperature massime in lieve aumento, venti deboli o moderati sud occidentali. Sabato nubi ancora un po’ più consistenti con piogge sparse che, in generale, saranno un po’ più frequenti rispetto a giovedì 14 settembre, da mettere in conto ancora qualche locale rovescio o temporale, sempre in un contesto di scarse precipitazioni. Temperature massime in moderato calo, minime in aumento. Venti deboli o moderati sud occidentali. Domenica tornerà ad irrobustirsi un po’ l’anticiclone afro mediterraneo, ancora prevalenza di sole con temperature simili a quelle attuali, quindi ben sopra le medie del periodo».