Meteo in Umbria, arriva il fronte freddo. Per pochi giorni

Temperature massime sopra i 17°C in gran parte dell’Umbria anche nella giornata odierna, 19 gennaio. Inusuale, come sta accadendo spesso in questo periodo. Tuttavia nelle prossime ore è atteso un calo termico e un peggioramento del tempo. Persisterà tuttavia per pochi giorni secondo le previsioni riguardanti il territorio regionale.

Fronte freddo

Settimane più che anomale dal punto di vista meteo considerando le alte temperature costanti per il periodo. Qualcosa sta per cambiare per gli esperti del settore: «Un fronte freddo, che separa la massa d’aria fredda da quella più mite preesistente, sta attraversando – scrive Perugia Meteo – la nosta regione da nord verso sud, associato ad una squall line, una linea di rovesci e temporali, che man mano scivola verso il sud della regione. Le temperature nella giornata di sabato 20 gennaio subiranno una sensibile diminuzione, portandosi al di sotto delle medie del periodo in alcune zone, con forti gelate che potrebbero verificarsi nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 con temperature molto al di sotto dello zero su tutta la regione». I valori torneranno in media con il periodo in definitiva. «L’aria fredda in arrivo, addossandosi all’Appennino questa notte, potrebbe portare nevicate fino a quote collinari, in particolare modo sulle zone pedemontane appenniniche, con veloce miglioramento e attenuazione dei fenomeni già nella tarda mattinata di domani».

Il rialzo della prossima settimana

Umbria Meteo scrive invece che la quota neve è in calo: «Probabili spolverate in Appennino, con qualcosa in più sui Sibillini, forse anche una decina di centimetri entro domattina oltre i 1.000 m di quota. Qualche fiocco fuggente la prossima nottata potremmo vederlo anche ad ovest del Tevere, più o meno alle quote precedentemente menzionate o comunque bagnato e/o tra la pioggia anche un po’ più in basso. Da domenica 21 gennaio ritorno del sole con gelate mattutine; martedì 23 gennaio possibile transito di un’altra veloce, debole perturbazione seguita dall’affermazione di un’area anticiclonica con matrice subtropicale e temperature decisamente sopra media soprattutto in collina e montagna». L’incertezza permane.