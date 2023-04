Meteo in Umbria, ecco l’anticiclone africano

Non è stato un ponte del 25 aprile perfetto a livello meteorologico, anzi. Pioggia e grandine non sono mancate su buona parte del territorio regionale. Ora è invece atteso un miglioramento per le prossime giornate: «Temporanea affermazione – scrive Umbria Meteo – dell’anticiclone con prevalenza di sole e temperature anche sopra la media, ma non si molto». Possibile tuttavia che anche il prossimo ponte sia un po’ guastato dal tempo: «Dal pomeriggio/sera di domenica 30 aprile nuova perturbazione con precipitazioni anche in buone quantità». Lorenzo Tedici, meteorologo del portale IlMeteo, spiega che l’anticiclone africano in arrivo «sarà ‘timido’ perché rimarrà centrato sulla Spagna dove farà un caldo estremo, mentre sull’Italia il primo accenno di canicola sarà limitato alle isole Maggiori con punte di 30-32°C. Da Nord a Sud vivremo quattro giorni sereni, ma con valori termici estivi solo tra Sardegna e Sicilia».

