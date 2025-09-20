Fine del caldo sopra la media del periodo in Umbria con clima autunnale – d’altronde si entra in stagione – in arrivo.

A spiegarlo sono Perugia Meteo e Umbria Meteo: «Da domenica, che sarà ancora una giornata pienamente estiva, inizierà un calo – sottolinea nel primo caso Michele Cavallucci – in quota per l’avvicinamento di una perturbazione atlantica che, da lunedì 22 settembre, interesserà anche la nostra regione con precipitazioni dal pomeriggio-sera, piogge che potrebbero assumere carattere di forte intensità, con locali nubifragi anche nella giornata di martedì 23. Il tutto sarà associato ad un sensibile calo termico che, nella giornata di giovedì, sarà di 10-12°C in meno rispetto ai valori che registreremo oggi nella nostra regione». Clima autunnale e pioggia.

Umbria Meteo evidenzia che da «domenica 21 settembre inizieranno ad aumentare le nubi con prime piogge, molto probabilmente, non prima di martedì 23 settembre quando una intensa perturbazione nord atlantica raggiungerà l’Italia ed inizierà a dispensare piogge e temporali un po’ ovunque. Calo termico consistente tra mercoledì 24 e giovedì 25 settembre, le massime almeno 12°C in meno rispetto ai valori attuali».