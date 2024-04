Meteo in Umbria: nel weekend in arrivo i 30°C

«Uno scenario davvero fuori da qualsiasi range per la prima decade di aprile». A scriverlo è Michele Cavallucci di Perugia Meteo e fa riferimento alle previsioni per il weekend in Umbria: si parla di una temperatura che potrà raggiungere anche i 30°C in zone pianeggianti.

Caldo in arrivo

Perugia Metro spiega infatti che i centri di calcolo «ci piazzano, nella giornata di sabato 6 aprile (ma anche domenica 7 e lunedì 8) una temperature di +16°C a 850Hp, una quota media compresa tra i 1.350 e 1.500 metri all’incirca, che significherebbe, in questo caso, temperature pari o leggermente al di sotto dei 30°C nelle zone pianeggianti dell’Umbria. Ricordiamo che, la temperatura media massima di giugno, è 26°C». In generale da venerdì ci sarà «una nuova rimonta africana; come mostrano le mappe previsionali, avremo cieli sabbiosi specie sull’Italia centro settentrionali, in particolar modo sui settori nord-occidentali, con zero termico che si attesterà poco al di sotto, e in qualche caso al di sopra, dei 4.000 metri».