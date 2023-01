Meteo Umbria, vento fino a 78 km/h a Terni. Famiglia isolata nello Spoletino

Ancora un’allerta maltempo in Umbria per la giornata di mercoledì. L’ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse è stato pubblicato martedì pomeriggio dal dipartimento della Protezione civile: «La vasta e profonda saccatura di origine nord-atlantica, con apporto di aria fredda, continua a determinare condizioni di tempo perturbato in Italia, con precipitazioni anche temporalesche su gran parte del centro-sud». Previsto il «persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale su Campania, settori tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale, Lazio, specie settori orientali e meridionali e settori occidentali di Abruzzo e Molise. Dalle prime ore di mercoledì 18 gennaio si prevedono nevicate, a quote al di sopra di 600-800 metri su Sardegna, Toscana e Umbria, con apporti al suolo da deboli a moderati». Per l’Umbria c’è l’allerta gialla.

A COSPEA ANCORA ALLAGAMENTI

Vento e disagi a Terni



Martedì non sono mancati gli interventi dei vigili del fuoco per i numerosi disagi in tutto il territorio regionale. Pioggia – a tratti molto intensa – e vento forte hanno caratterizzato la giornata: a Terni l’osservatorio meteorologico a cura MeteoProject ha fatto registrare un’intensità massima di 36 mm/h nel primo pomeriggio e raffiche di vento a 77.8 km/h alle 14.40. Oltre 40 i mm di pioggia caduti nell’aggiornamento delle 17. In generale a livello provinciale da segnalare diversi allagamenti, piante cadute, piccole frane e smottamenti; strade comunque percorribili. L’unica chiusura riguarda un tratto nel territorio comunale di Montefranco – dal km 11+600 al km 12+050 all’altezza della frazione di Monzano – ordinanza della Provincia – a causa di alcuni alberi non sicuri che, per vento e pioggia, potrebbero cadere. «Previsti percorsi alternativi Sp 4 e Ss 3 Flaminia in entrambi i sensi di marcia o Sp 4 e Sp 68 di San Mamigliano sempre in entrambi i sensi di marcia», specificano da palazzo Bazzani.

Testaccio di Spoleto, famiglia isolata

Nel Perugino ci sono quattordici interventi in attesa dei vigili del fuoco. Le zone maggiormente colpite – informano dal comando provinciale del 115 – sono Foligno, Città di Castello, Todi e Spoleto per rami pericolanti e piante cadute. L’unica criticità nello Spoletino, in zona Testaccio: una famiglia è rimasta isolata a causa di un torrente incanalato in un tubo che, ostruendosi, ha esondato. In azione una squadra di Norcia.

Aggiornamento ore 19

I vigili del fuoco di Terni da questa mattina alle ore 8 hanno effettuato, causa maltempo, 42 interventi e 14 sono ancora in coda. Dalle ore 16 il dispositivo di soccorso è stato integrato di ulteriori 6 unità di personale libero per un totale di 36 unità dislocate nelle tre sedi (Terni/Amelia/Orvieto). La tipologia di interventi maggiormente effettuati sono per alberi e rami pericolanti, smottamenti ed allagamenti. Il maltempo ha interessato tutta la provincia in particolare il ternano, il narnese e l’amerino. Gli smottamenti si sono verificati lungo alcune strade comunali in alcuni casi percorribili in una sola corsia. Nella frazione di Piediluco è stato necessario un soccorso a persona poiché la stessa era rimasta bloccata con la propria autovettura nel sottopasso che conduce al cimitero.