Meteo in Umbria, nuova allerta gialla: rovesci e forti raffiche

Nuova allerta gialla per le condizioni meteo in arrivo in Umbria. Nel pomeriggio è il consueto bollettino del dipartimento nazionale della Protezione civile ad aggiornare il quadro della situazione: dalla mattinata di martedì sono previste «precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Umbria, Abruzzo e precipitazioni sparse sul Lazio, specie sui settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento; è stata valutata allerta gialla sull’intero territorio di Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e su settori di Toscana, Campania, Basilicata e Calabria».

