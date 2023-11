Meteo in Umbria, nuova perturbazione: attese intense precipitazioni

Peggioramento meteo sul territorio umbro nelle prossime ore. La motivazione è legata all’arrivo di una nuova perturbazione: attese precipitazioni in particolar modo nella giornata di venerdì.

Giù le temperature

A fare il punto della situazione è Michele Cavallucci di Perugia Meteo: «Temperature anche al di sotto dello zero giovedì mattina in alcune località dell’Umbria, le prime brinate e gelate un po’ più diffuse in appennino, anche se molte minime sono state ‘disturbate’ nella loro discesa dalla presenza della nebbia. Ma il tempo – aggiunge – sta per cambiare con l’arrivo di una intensa perturbazione che, dalle ore serali (ma soprattutto in nottata) porterà le prime precipitazioni a partire dai settori occidentali e settentrionali, in estensione al resto del territorio regionale, con la possibilità di cumulate anche abbondanti nella giornata di venerdì 10 novembre».