Meteo in Umbria, pioggia e instabilità nel weekend

Torna il maltempo nel weekend. Tutto a causa di una «prima consistente perturbazione» su tutto il territorio italiano: a dare l’aggiornamento è il portale Umbria Meteo.

Pioggia

Umbria Meteo spiega che non «sarà una perturbazione invernale fredda ma avrà più i connotati di una perturbazione autunnale. Non tanto per le precipitazioni che non saranno abbondanti come in autunno per una perturbazione simile, ma soprattutto per le temperature, piuttosto elevate da quando arriverà fin dopo il suo allontanamento verso oriente. Sulla nostra regione per ora molte nubi e qualche locale pioggia, precipitazioni un po’ più frequenti ma generalmente ancora di debole intensità arriveranno sull’Umbria tra stasera e la prossima notte. Altre piogge deboli o moderate domattina mattina sabato 10 febbraio con venti da sud ovest mentre nel pomeriggio ulteriore intensificazione delle pioggia con anche dei rovesci, più frequenti sul nord e sud dell’Umbria».

Attenuazione

Un’attenuazione parziale è invece attesa da sabato sera. Ma in generale «l’instabilità resterà vivace con piogge e rovesci sparsi ed intermittenti persisterà ancora per domenica 11 febbraio quando ancora avremo il centro depressionario sopra le nostre teste». Infine Umbria Meteo sottolinea che un miglioramento è attesa da lunedì 12. In generale, «per quanto riguarda i quantitativi di precipitazioni, le stime dei principali modelli meteorologici concordano abbastanza, attualmente da sabato 10 a martedì 14 febbraio si ipotizza o fino a 30-40 mm sul nord e sud dell’Umbria, 15-20 mm nel centro con minimi anche di soli 8-10 mm possibili su media valle del Tevere e valle Umbra».