Meteo Umbria: arrivederci al freddo, arriva la primavera

Ultimo colpo di coda dell’inverno in Umbria, dove la primavera è pronta ad arrivare non solo sulla carta. Lunedì sera – secondo le previsioni di Meteo Centro Italia – è infatti atteso l’ultimo impulso di aria fredda sull’Italia: per quanto riguarda il suo cuore verde, oltre al vento forte da nord est e le basse temperature, torneranno ad aumentare le nubi con qualche nevicata lungo l’Appennino e localmente, come già accaduto sabato, qualche fiocco anche più ad ovest.

Si ferma il vento e spunta il sole

Da martedì è invece previsto un progressivo miglioramento, poi mercoledì e giovedì cesseranno le correnti nord orientali e il vento sarà in decisa attenuazione. Questo comporterà comunque un aumento del rischio delle gelate mattutine. Nel pomeriggio di giovedì, finalmente, le temperature massime saranno primaverili, cioè comprese tra 16°C e 20°C un po’ su tutta la regione. Confermate infine correnti umide sud occidentali nel fine settimana, con più nubi che sole, specie nel pomeriggio, e qualche pioggia, ma con temperature prossime alle medie del periodo. Salvo ulteriori sorprese più avanti, dunque, l’inverno dovrebbe essere alle spalle.