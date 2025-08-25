di M.L.S.

Ora ci si mette anche l’uragano. Si chiama Erin e si è affacciato su parte dell’Europa. Dalle nostre parti comunque arriverà molto sotto tono, per fortuna. Porterà frescura in Italia ed anche in Umbria. Come spiega Perugia Meteo, «l’uragano Erin è stato fagocitato dalla depressione d’Islanda, ma i due sono anche scesi a compromessi. Se da un lato il ciclone ha abbandonato la propria indole tropicale, dall’altro ha contribuito a intensificare la circolazione ciclonica. È proprio a questo vortice, diventato ora extratropicale, che dobbiamo guardare nei prossimi giorni perché avrà in mano le redini del tempo dell’Europa atlantica e nella seconda parte della settimana anche del Mediterraneo occidentale. La depressione – prosegue Perugia Meteo sulla propria pagina Fecebook – farà qualche passo verso il nostro continente ma rimarrà ancora chiusa su se stessa fino a martedì 26 agosto, avvolta in una fitta ragnatela di isobare che allenteranno la morsa solo tra mercoledì 27 e giovedì 28, quando il sistema ciclonico raggiungerà le isole britanniche e tenderà ad assumere, con buona probabilità, una forma ellissoidale allungata verso il golfo di Biscaglia.

«Sarà proprio questa evoluzione – osserva Perugia Meteo – a introdurre il peggioramento del tempo che si profilerebbe anche per la nostra penisola a partire dai giorni centrali della settimana entrante, perché il calo della pressione sull’Europa occidentale spianerà la strada ad una perturbazione che poi riuscirà a entrare sul settore occidentale del nostro bacino con la complicità di una depressione secondaria, in formazione nei dintorni dell’arcipelago delle Baleari, che prenderà in carico il sistema nuvoloso per guidarlo verso levante. È questo – spiega ancora PM – un anello importante della catena affinché il cambiamento del tempo possa dare frutti anche alle nostre latitudini: il calo della pressione sul Mediterraneo occidentale è infatti una caratteristica essenziale della dinamica atmosferica che si deve attuare per far sì che la perturbazione non si indebolisca, ma continui invece a essere sostenuta dalla risalita dei nuclei di vorticità ciclonica e alimentata dal contrasto termico tra l’aria calda dei venti di scirocco, che anticiperanno il sistema perturbato, e l’aria fredda dei probabili venti di maestrale che lo seguiranno».