di M.L.S.

Un ‘antipasto’ dell’inverno in Umbria? Non sembra proprio. Secondo le previsioni di Umbria Meteo, infatti, l’irruzione di aria fredda attesa per metà della settimana appena iniziata viene di giorno in giorno ridimensionata dai modelli, sia in termini d’intensità che di durata.

I motivi, spiegano gli esperti, sono sostanzialmente tre: il primo è che l’aria fredda in arrivo è poco ‘spessa’, ossia è un’aria fredda pellicolare, non molto sviluppata in altezza, che scivola lungo il terreno, quindi agevolata nel progredire su terra ferma, specie durante le ore notturne, ma rallentata se non ridimensionata se scorre su una superficie marina, ancora calda. L’Adriatico, che ci separa dall’est Europa, ha attualmente temperature superficiali intorno ai 23°C-24°C. Inoltre la durata del giorno e comunque del soleggiamento è ancora notevole, con temperature massime che salgono agevolmente sopra i 20°C/22°C. Terzo motivo la circolazione generale che propone un’accelerazione delle correnti occidentali che entro il prossimo fine settimana ricacceranno indietro l’aria fredda fino a dissolverla.

Da mercoledì infatti – come spiega Umbria Meteo – inizia l’afflusso dell’aria fredda che porterà precipitazioni sulle regioni adriatiche. L’aria fredda in arrivo è sostanzialmente secca e si caricherà di umidità nel suo passaggio sopra la mite ed umida superficie del mare Adriatico. Sull’Umbria poca pioggia, come spesso succede in queste situazioni.

Giovedì 2 e venerdì 3 ottobre le giornate più ‘fredde’, con tramontana e valori massimi fino a 8°C-10°C inferiori alle medie del periodo. Da sabato 4 ottobre poi le correnti da ovest inizieranno a spingere e le temperature risaliranno tanto velocemente quanto sono scese. Nei giorni successivi le più umide e miti correnti occidentali potranno portare anche qualche pioggia.