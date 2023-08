Meteo Umbria: ultimi giorni di caldo intenso. «Da lunedì calo termico e -10 gradi»

C’è da resistere ancora per qualche giorno. Dopodiché fine del caldo intenso – le temperature hanno sfiorato e, in qualche caso, superato i 40 gradi in alcune zone della regione – e forte calo termico atteso tra domenica pomeriggio e lunedì: novità in vista, stando a quanto riportato da Umbria Meteo.

Afa, poi la svolta

«In questi giorni le temperature massime sull’Umbria non hanno raggiunto e non raggiungeranno i valori di fine luglio per una serie di motivi – spiega UM -. Il più importante è che il nocciolo della massa d’aria calda ha colpito il sud-est della Francia e le Alpi centro occidentali, ma questa ondata di caldo si può catalogare come la seconda più intensa dell’estate ed in termini assoluti poco distante dalla prima. Infatti, nonostante alle quote medio-alte le temperature sulla nostra regione siano nettamente più basse che a fine luglio, ad innalzare le temperature al suolo sono bastate correnti nord-orientali che hanno prodotto un effetto foehn, con riscaldamento per compressione delle masse d’aria in caduta dall’Appennino. Tutto ciò, comunque, è destinato a terminare entro lunedì 28 agosto per l’ingresso netto, deciso, sul bacino centrale del mar Mediterraneo, di un’intensa perturbazione nord-atlantica che porterà precipitazioni anche abbondanti ed aria fresca con notevole calo delle temperature, probabilmente anche di oltre 10 gradi rispetto ai valori registrati durante questa settimana. Fino a sabato 26 agosto – prosegue Umbria Meteo – sopra il bacino centrale del mar Mediterraneo avremo una circolazione anticiclonica afro-mediterranea, robusta soprattutto in quota, che garantirà sole e caldo su tutta l’Italia; per quanto riguarda l’Umbria potremo avere valori massime tra 39 e 40 gradi a Terni, come pure 35 e 38 gradi in molti altri centri urbani». Stesso discorso per il sito web Perugia Meteo: «Ancora caldo intenso almeno fino a sabato con massime vicine ai 40 gradi. Aumento delle nubi da domenica e calo termico sensibile da lunedì». Ritorno alla normalità meteorologica in vista.