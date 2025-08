Fine settimana instabile in Umbria, con pioggia e calo termico: «Una perturbazione atlantica è in arrivo sulla nostra regione e porterà un deciso peggioramento delle condizioni meteo già a partire dalla serata di sabato 2 agosto, con un peggioramento più marcato nella giornata di domenica».

A riferirlo è Michele Cavallucci di Perugia Meteo: «Sabato avremo una mattinata in prevalenza asciutta, con cielo parzialmente nuvoloso e temperature minime fresche dopo la notte appena trascorsa. Già dalle ore centrali della giornata, tuttavia, si assisterà ad un aumento della nuvolosità cumuliforme e a un’intensificazione dei venti dai quadranti occidentali. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si presenterà molto più coperto, con rovesci e temporali anche di forte intensità, in particolare nelle aree centro-settentrionali dell’Umbria e lungo i rilievi appenninici. Le temperature massime saranno in calo rispetto a venerdì, con valori inferiori alla media del periodo».

Domenica 3 agosto inizierà con «cielo variabile e possibilità di primi rovesci sparsi. Con il passare delle ore – spiega Perugia Meteo – la situazione tenderà a peggiorare ulteriormente: sono infatti attesi fenomeni più diffusi e localmente intensi, che potrebbero coinvolgere anche le aree collinari e pianeggianti della regione. Il peggioramento sarà accompagnato da un afflusso di aria più fredda, che si farà sentire soprattutto nella notte tra domenica e lunedì. Le temperature minime previste per lunedì 4 e martedì 5 agosto si manterranno di diversi gradi sotto la media stagionale, con valori piuttosto inusuali per il periodo».

«Per una possibile stabilizzazione del tempo – osserva ancora Cavallucci nel post Facebook – occorrerà aspettare mercoledì 6 agosto, quando dovrebbe iniziare una graduale rimonta dell’alta pressione, con tempo più stabile e temperature in risalita. Tuttavia – prosegue – questa tendenza necessita ancora di conferme nei prossimi aggiornamenti. Intanto, per questo fine settimana, ombrello a portata di mano e attenzione ai fenomeni intensi, specialmente nelle ore serali e in prossimità delle zone montane».