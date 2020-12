Minaccia di darsi fuoco, bloccato dal 113

Non riusciva ad avere un contatto con la ex e ha minacciato di darsi fuoco. L’uomo, in stato di agitazione, è stato bloccato grazie all’intervento della polizia di Stato: in azione sono entrati gli agenti del commissariato di Città di Castello.

Il pericolo

È stato fermato mentre brandiva una tanica di benzina ed un accendino: dopo un serrato dialogo è stato tranquillizzato, mentre nel contempo sul posto è arrivato ulteriore personale in supporto. L’uomo, al termine dell’operazione, è stato traspotato all’ospedale di Perugia per una valutazione psichiatrica.